В Польше предрекли скорое завершение строительства СП-2

Шимон Кардащ заявил, что Россия и Германия, несмотря на давление США, быстро продвигаются к окончанию строительства газопровода.

Эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ в интервью изданию Interia выразил мнение, что почти невозможно заморозить строительство газового проекта "Северный поток-2". Он пояснил, что в последнее время в Германии стало появляться больше людей, которые выступают за завершение газопровода, несмотря на давление со стороны США. Таким образом, добавил Шимон Кардащ, все идет к скорейшей достройке проекта.

Также он отметил, что американские санкции в отношении "Северного потока-2" оказались эффективными, однако не стоит переоценивать их действие, поскольку США удалось лишь на время приостановить завершение строительства газопровода, пишет РИА Новости.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что теперь Вашингтон заставит Москву "заплатить за все".

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".