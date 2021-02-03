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ЦБ хочет продлить программу льготной ипотеки

03.02.2021 10:49
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ЦБ хочет продлить программу льготной ипотеки

Елизавета Данилова сообщила, изначальная цель льготного ипотечного кредитования не была достигнута.

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что регулятор предложил продлить льготную ипотеку под 6,5%, однако только в тех российских регионах, в которых наблюдается наиболее сложная ситуация на рынке жилищных услуг. По ее мнению, остальные программы необходимо закрыть. Данилова пояснила, что спрос на приобретение жилья в ипотеку при недостаточном предложении многоквартирных домов привел к увеличению стоимости квартир. Таким образом, изначальная цель льготного ипотечного кредитования (сделать жилье более доступным) не была достигнута, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что нуждающихся российских граждан могут обеспечить деньгами на продукты.

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