В МИД Франции заявили, что Париж не вмешивается в строительство СП-2

Жан-Ив Ле Дриан считает, что европейские страны должны быть настроены на диалог с Россией.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1 заявил, что страна не вмешивается в процесс строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку этот проект находится "в области ответственности Германии". По его словам, Париж ведет соответствующие переговоры с Берлином, однако они направлены на обеспечение энергетического суверенитета европейских стран. Также он добавил, что Европе необходимо вести диалог с Россией, пишет РИА Новости.

Напомним, что несколько дней назад Франция попросила Германию отказаться от строительства "Северного потока-2".

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