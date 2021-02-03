Россия восстановит международные авиарейсы с двумя странами

В Азербайджан будет производиться 2 рейса в неделю, а в Армению – 4.

3 февраля пресс-служба российского правительства сообщила, что с 15 февраля будет возобновлено авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. С середины текущего месяца начнут выполняться взаимные авиарейсы между Москвой и Баку, а также между Москвой и Ереваном. В Азербайджан будет производиться 2 рейса в неделю, а в Армению – 4.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции с марта прошлого года Россия приостановила все международные рейсы. Постепенное возобновление коммерческих пассажирских авиаперевозок началось только летом 2020 года.

Ранее "Капитал страны" писал, что эксперты высказались о возможном наступлении новой волны коронавируса в РФ.

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