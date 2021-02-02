Эксперт: в России может наступить новая волна COVID-19

Федор Лисицин заявил, что в стране очередная вспышка коронавируса возможна, но не обязательна.

Эксперт Центра имени Гамалеи Федор Лисицин в эфире ТК "Россия-24" сообщил, что в конце марта - начале апреля 2021 года из-за потепления может наступить новая волна коронавируса. По его мнению, остановить распространение инфекции поможет массовая вакцинация населения против COVID-19. Тем не менее Лисицин предупредил, что в России в текущем году, а также в начале следующего, могут наблюдаться отдельные вспышки заболеваемости коронавирусом, однако они не будут являться эпидемиями, "если все будет нормально", пишет ТАСС.

Ранее российский инфекционист рассказал, что в РФ растет количество людей, имеющих иммунитет к COVID-19.

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