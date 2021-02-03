В Кремле отреагировали на решение суда по Навальному

Дмитрий Песков отказался давать личную оценку вынесенному решению суда по делу Алексея Навального.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами отказался комментировать решение суда о замене условного срока на реальный оппозиционному политику России Алексею Навальному. По его словам, Кремль не имеет права давать соответствующие оценки. Также Песков добавил, что ему ничего не известно о реакции лидера РФ Владимира Путина относительно вынесенного решения суда по делу Навального, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что оппозиционера отправили в колонию на 3,5 года.

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