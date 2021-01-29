Мурашко: пожилых людей с COVID-19 лучше госпитализировать

Сейчас в России хватает свободного коечного фонда.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пожилых граждан страны, больных коронавирусной инфекцией, лучше госпитализировать. По его словам, сейчас в РФ хватает свободного коечного фонда, поэтому данную категорию россиян в профилактических целях необходимо отправлять на лечение в больницы, а не дожидаться появления тяжелых осложнений, пишет РИА Новости.

Ранее Мурашко рассказал, что в феврале-марте 2021 года в России наступит переломный момент в борьбе с коронавирусом.

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