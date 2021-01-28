В России выявили 19138 новых случаев COVID-19 за сутки

В стране общее число заболевших достигло 3793810 человек.

За последние сутки российские медики выявили 19138 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб России по борьбе с распространением COVID-19. Отмечается, что больше всего зараженных зафиксировали в Москве (2897), Санкт-Петербурге (2128) и Подмосковье (939).

В России общее число инфицированных коронавирусом достигло 3793810 человек, из них 3229258 больных выписалось с выздоровлением, 71651 пациент скончался от осложнений.

Ранее российский вирусолог выразил мнение, что ограничительные мероприятия по COVID-19 могут снять к лету.

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