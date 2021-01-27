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Байден назвал СП-2 невыгодным проектом для Европы

27.01.2021 11:02
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Байден назвал СП-2 невыгодным проектом для Европы

Джен Псаки подчеркнула, что в ближайшее время новая администрация США оценит эффективность ранее введенных санкций против трубопровода.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге рассказала журналистам, что американский лидер Джо Байден не изменил своей точки зрения относительно трубопровода "Северный поток-2". По ее словам, президент США по-прежнему считает, что данный проект является "плохой сделкой" для европейских стран. Также Псаки отметила, что новая администрация страны в настоящее время оценивает эффективность введенных предшественниками санкций против строительства "Северного потока-2".

"Сейчас мы проводим обзор этих мер и консультируемся с нашими европейскими партнерами", - цитирует издание РБК слова представителя Белого дома.

Напомним, что баржа "Фортуна" начала работы по укладке труб для датского отрезка "Северного потока-2".

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