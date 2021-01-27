В МИД РФ надеются, что ЕС устоит перед давлением США по СП-2

Завершение строительства газопровода поможет усилить энергетическую безопасность Европы, считают в МИД РФ.

В МИД России заявили, что Москва надеется на то, что Европейский Союз сможет устоять перед санкционным давлением со стороны США, направленным на проект "Северный поток-2". В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что завершение строительства газопровода поможет усилить энергетическую безопасность Европы, а также укрепит отношения России и ЕС в экономической сфере, пишут "Известия".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что глава США Джо Байден назвал проект "Северный поток-2" "плохой сделкой" для европейских государств.

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