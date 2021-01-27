Путин: России и Европе нужно "быть вместе"

Президент РФ считает, что России и Европе следует вернуться к позитивной повестке дня.

Российский лидер Владимир Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразил мнение, что России и Европе необходимо "быть вместе", а также возобновить позитивный диалог, результативные повестки и наращивать торгово-экономическое взаимодействие. Президент добавил, что сейчас отношения РФ и европейских стран "не нормальны".

"Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня, в этом интересы России и, уверен, европейских стран", - сказал глава государства.

Владимир Путин заключил: однажды бывший канцлер Германии Гельмут Коль заявил, что если Европа в будущем хочет занимать роль центральной мировой цивилизации, тогда европейским странам и России следует "быть вместе". По его словам, российская сторона придерживается "такой же точки зрения", пишет РИА Новости.

Ранее глава государства рассказал, что борьба с бедностью является основной задачей России.

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