В ВОЗ рассказали, что эпидемия COVID-19 затянется на многие годы

Майкл Райан подчеркнул, что все меры, направленные на борьбу с коронавирусом, введены не зря, поскольку помогают снизить уровень заболеваемости и смертности.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге заявил, что, несмотря на достигнутый прогресс в борьбе с коронавирусом, людям придется еще долгие годы препятствовать распространению COVID-19. По его словам, есть несколько факторов, которые указывают на то, что пандемию будет не так просто победить. Райан пояснил, что количества изготовленных вакцин против коронавируса не хватит для того, чтобы разом справиться с распространением COVID-19.

Также он напомнил: в истории человечества уже были случаи, когда эпидемии затягивались на многие годы, добавив, что в подобных сценариях под удар попадет молодое поколение, поскольку у взрослых людей со временем сформируется иммунитет к вирусу, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 18241 новый случай заболевания COVID-19.

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