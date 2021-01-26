Врачи выявили 18241 новый случай заболевания COVID-19 в РФ

В России общее число инфицированных составляет 3756931 человек.

Российские врачи за последние сутки обнаружили 18241 новый случай заболевания коронавирусом. Больше всего зараженных выявили в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1510) и Московской области (1129). Об этом во вторник рассказал оперативный штаб России по борьбе с распространением COVID-19.

На данный момент в нашей стране общее число инфицированных составляет 3756931 человек, из них 3174561 пациент выписался с выздоровлением, 70482 больных скончалось от осложнений.

Ранее российский эпидемиолог оценил возможные риски вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.

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