Аксенов оценил ситуацию с наполнением водохранилищ в Крыму

Сергей Аксенов призвал продолжать работы по строительству скважин для добычи воды из подземных источников.

Глава Крымской Республики Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба по водоснабжению оценил ситуацию с наполняемостью водохранилищ на полуострове. По его словам, властям региона следует исходить из худшего прогноза, поскольку мнение синоптиков сильно расходится. В связи с этим Аксенов призвал продолжать работы по строительству скважин для добычи воды из подземных источников, а не ждать возможных осадков, пишет РИА Новости.

Напомним, что в Крыму создание опреснительной установки началось в начале текущего года и продлится около 1,5 лет. Отмечается, что тема разработки подземных источников водоснабжения стала особенно актуальной после того, как водохранилища полуострова сильно обмелели из-за малого количества осадков в 2020 году.

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