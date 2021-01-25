Стало известно, сколько денег в месяц нужно гражданам РФ для счастья

В опросе приняли участие 22 тыс. россиян из всех российских округов.

Исследовательский центр портала Superjob провел опрос, в котором выяснилось, сколько денег в месяц нужно получать российским гражданам для счастья. Самые большие запросы оказались у жителей Москвы, им требуется 220 тыс. руб. На втором месте идут владивостокцы (200 тыс. руб.), на третьем – ростовчане (190 тыс. руб.), на четвертом – петербуржцы (176 тыс. руб.), а на пятом – челябинцы (175 тыс. руб.).

Отмечается, что опрошенным из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Саратова и Хабаровска для счастья понадобится около 170 тыс. руб. в месяц, а жителям Кирова – 132 тыс. руб., а оренбуржцам – 124 тыс. руб. Добавляется, что респондентам из Пензы требуется 136 тыс. руб. в месяц, из Ульяновска и Барнаула – по 138 тыс. руб.

При этом опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 166 тыс. руб. в месяц., причем мужчинам необходимо на 28% больше денег, чем женщинам, а именно 187 тыс. руб. и 146 тыс. руб., соответственно, пишет RT.

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