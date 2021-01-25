"Фортуна" приступила к достройке "Северного потока-2"
Работы по строительству газопровода "идут в соответствии с полученными согласованиями".
Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG сообщила, что трубоукладочное судно "Фортуна" возобновило прокладку труб для второй ветки газопровода в датских водах. В организации добавили, что работы по завершению проекта "Северный поток-2" "идут в соответствии с полученными согласованиями", пишет РИА Новости.
Ранее в Германии рассказали о последствиях заморозки второй ветки газопровода.
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кстати сегодня на украинском канале ''россия24'' обсуждали это