"Фортуна" приступила к достройке "Северного потока-2"

Работы по строительству газопровода "идут в соответствии с полученными согласованиями".

Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG сообщила, что трубоукладочное судно "Фортуна" возобновило прокладку труб для второй ветки газопровода в датских водах. В организации добавили, что работы по завершению проекта "Северный поток-2" "идут в соответствии с полученными согласованиями", пишет РИА Новости.

Ранее в Германии рассказали о последствиях заморозки второй ветки газопровода.

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