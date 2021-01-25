В России за сутки выявили 19290 новых случаев COVID-19

С начала пандемии коронавируса общее количество зараженных в стране составило 3738690 человек.

За прошедшие 24 часа российские врачи выявили 19290 новых случаев инфицирования COVID-19. Уточняется, что больше всего заболевших медики обнаружили в столице России (2382), Санкт-Петербурге (2116) и Подмосковье (1163). Об этом в понедельник заявил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в России.

Общее число зараженных COVID-19 в стране составило 3738690 человек, из них 3150763 больных выписалось с выздоровлением, 69918 пациентов скончалось.

Ранее стало известно, каким людям опасно вакцинироваться от коронавируса препаратом "Спутник V".

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