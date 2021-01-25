Стало известно, кому опасно прививаться вакциной "Спутник V"

Для этих категорий людей отсутствует информация о возможных побочных эффектах после вакцинации от COVID-19.

В новой редакции инструкции к российской вакцине против коронавируса "Спутник V" сказано, что людям, имеющим злокачественные новообразования, нужно применять данный препарат с осторожностью. Кроме того прививание от COVID-19 представляет риск для граждан с аутоиммунными заболеваниями, поскольку такие болезни могут обостриться из-за стимуляции иммунной системы посредством вакцинации. Об этом передает издание РБК, ссылаясь на соответствующий документ, размещенный на информационно-правовом портале "Гарант.ру".

Напомним, что зампредседателя правительства России Татьяна Голикова рекомендовала переболевшим коронавирусом не делать прививки против COVID-19.

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