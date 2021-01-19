"Газпром": строительство СП-2 может быть приостановлено

В компании отметили, что Россия и ее партнеры постоянно сталкиваются с новыми рисками, связанными со строительством газопровода.

Агентство Reuters, ссылаясь на проспект размещения еврооблигаций российской компании "Газпром", сообщило, что строительство газопровода "Северный поток-2" может быть отложено или приостановлено из-за политического давления. В организации пояснили, что Россия и ее партнеры постоянно сталкиваются с различными трудностями и новыми рисками при реализации крупных международных проектов, в том числе и при прокладке труб для второй ветки газопровода.

Напомним, что ранее власти Германии отреагировали на введение новых американских санкций в отношении "Северного потока-2".

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