В ФРГ ответили на введение новых санкций США против СП-2

Берлин принял к сведению введение Вашингтоном санкций в отношении газопровода.

Представитель Минэкономики ФРГ рассказал немецкому агентству DPA, что власти страны сожалеют о решении американской стороны ввести санкции в отношении российского трубоукладочного судна "Фортуна", которое задействовано в реализации газового проекта "Северный поток-2". Кроме того собеседник издания отметил, что Берлин принял к сведению подобное действие со стороны США, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Вашингтон намеревается 19 января ввести санкции против газопровода.

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