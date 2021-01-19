Тихановская попросила помощь у ОБСЕ для возвращения на родину

Светлана Тихановская призвала ОБСЕ предоставить ей специальные гарантии для возвращения в Белоруссию.

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на онлайн-встрече с послами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что хотела бы вернуться на родину. Однако она отметила, что для безопасного приезда в республику ей понадобится помощь международного сообщества, поскольку против нее возбудили два уголовных дела, а также объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. В качестве примера лидер белорусской оппозиции привела инцидент с главным критиком Кремля Алексеем Навальным, которого 17 января задержали по прибытии в РФ. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на Telegram-канал Тихановской.

Ранее "Капитал страны" писал, что страны Балтии попросили ЕС ввести санкции в отношении России за задержание Навального.

Читайте наши эксклюзивные материалы в Instagram-канале "Капитала страны".