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Захарова: в ответе ФРГ по Навальному нет ничего существенного

17.01.2021 20:12
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Захарова: в ответе ФРГ по Навальному нет ничего существенного

Мария Захарова назвала ответ Берлина бессодержательным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТК "Россия-1" заявила, что Москва получила от Берлина ответ по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным, однако в нем нет ничего существенного относительно задаваемых вопросов, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Минюст ФРГ передал России все необходимые данные по делу Навального, кроме медицинского заключения, поскольку оппозиционер не дал своего согласия на предоставление этих сведений российской стороне.

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