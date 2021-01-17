Онищенко ответил на идею внести вакцинацию в трудовой договор

Положения о вакцинации являются нормальными в трудовом процессе.

Депутат Государственной думы России, экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал идею внести пункт об обязательной вакцинации в трудовой договор для представителей контактных профессий. По его словам, подобного рода положения являются нормальными в трудовом процессе. В качестве примера он привел прививание граждан, работающих с больными туберкулезом.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что в России можно ввести обязательную вакцинацию для тех россиян, которые вынуждены контактировать с большим числом людей в силу своих профессиональных обязанностей.

Напомним, что накануне врач и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о существовании более опасной эпидемии, чем пандемия коронавируса.

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