Онищенко ответил на идею внести вакцинацию в трудовой договор
Положения о вакцинации являются нормальными в трудовом процессе.
Депутат Государственной думы России, экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал идею внести пункт об обязательной вакцинации в трудовой договор для представителей контактных профессий. По его словам, подобного рода положения являются нормальными в трудовом процессе. В качестве примера он привел прививание граждан, работающих с больными туберкулезом.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что в России можно ввести обязательную вакцинацию для тех россиян, которые вынуждены контактировать с большим числом людей в силу своих профессиональных обязанностей.
Напомним, что накануне врач и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о существовании более опасной эпидемии, чем пандемия коронавируса.
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