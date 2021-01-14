Судно, необходимое для достройки СП-2, прибыло в Данию

"Балтийский исследователь" прибыл в зону проведения работ.

По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, трубоукладчик "Балтийский исследователь", который необходим для строительства газопровода "Северный поток-2" в датских водах, прибыл в зону проведения работ. Ранее этот корабль находился в немецком порту Мукран, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что строительство второй ветки трубопровода в водах Дании должно возобновиться завтра, 15 января.

Теперь вы сможете первыми читать эксклюзивные материалы в Telegram-канале "Капитала страны".