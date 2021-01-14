Строительство "Северного потока-2" в водах Дании начнется на этой неделе

Укладка труб в водах Дании возобновится 15 января 2021 года.

Глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен сообщил изданию РИА Новости, что страна получила от компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG график строительства энергетического проекта "Северный поток-2". По его словам, укладка труб в водах Дании возобновится 15 января 2021 года.

Ранее "Капитал страны" писал, что работы по реализации второй ветки трубопровода в датских водах начнутся в середине января текущего года.

Напомним, что СМИ распространили информацию о том, что одна компания отказалась от участия в строительстве "Северного потока-2" из-за давления США.

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