Путин: ситуацию с новыми штаммами COVID-19 нельзя предсказать

Владимир Путин призвал внимательно следить за эпидемией COVID-19, грамотно распоряжаться коечным фондом, а также принимать оперативные и своевременные решения.

В четверг, 14 января, российский лидер Владимир Путин во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым заявил, что сейчас невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции. В связи с этим президент попросил губернатора внимательно следить за эпидемией COVID-19, грамотно распоряжаться коечным фондом, а также принимать оперативные и своевременные решения, сообщается на официальном ресурсе Кремля.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выразил мнение, что в ситуации с коронавирусной инфекцией наступил переломный момент.

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