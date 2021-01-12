Названа причина спада заболеваемости COVID-19 в РФ

Возвращение россиян на работу вряд ли приведет к резкому увеличению заболеваемости коронавирусом, считает Владислав Жемчугов.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил изданию РИА Новости, что в России спад инфицирования COVID-19 будет наблюдаться еще около двух недель. По его словам, при низких температурах коронавирус, включая мутировавшие штаммы, плохо распространяется и выживает.

"Ниже нуля – это уже для него губительно", – отметил Жемчугов.

Также врач выразил мнение, что возвращение россиян на работу после новогодних праздников вряд ли приведет к резкому увеличению заболеваемости коронавирусом.

Ранее стало известно, что Российская Федерация приняла решение продлить ограничение на авиасообщение с Великобританией.

Теперь вы сможете первыми читать эксклюзивные материалы в Telegram-канале "Капитала страны".