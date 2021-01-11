Стало известно, когда старшие школьники Москвы вернутся на учебу в школы

Школьные новогодние каникулы продлили до 17 января 2021 года.

В понедельник пресс-служба московского департамента образования и науки рассказала изданию РИА Новости, когда столичные школьники старших классов смогут вернуться на учебу в школы. В сообщении сказано, что соответствующее решение будет принято после новогодних каникул: если эпидемиологическая ситуация в Москве позволит, школьникам разрешат приступить к традиционному формату обучения.

Ранее стало известно, что мэр столицы Сергей Собянин продлил школьные новогодние каникулы до 17 января 2021 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что за минувшие 24 часа в России зафиксировали 23315 новых случаев COVID-19.

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