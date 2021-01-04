Новак: санкции США не помешают реализации "Северного потока-2"

Александр Новак выразил мнение, что газопровод будет достроен благодаря поддержке стран ЕС.

Зампред правительства Российской Федерации Александр Новак в интервью каналу РБК-ТВ заявил, что энергетический проект "Северный поток-2" обязательно будет завершен и введен в эксплуатацию. По его словам, санкции Вашингтона в отношении второй ветки газопровода не смогут помешать его достройке. Новак пояснил: страны Евросоюза (ЕС) понимают, что США пытаются продвигать свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок, поэтому ЕС поддерживает завершение строительства "Северного потока-2".

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