В Кремле отреагировали на возвращение Навального в Россию

Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин имеет право возвращаться в свою страну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник сообщил журналистам, что абсолютно любой российский гражданин, включая главного оппозиционного политика России Алексея Навального, может вернуться на свою родину. По его словам, никаких ограничений для этого быть не должно, если человек принял соответствующее решение, информирует ТАСС.

Ранее "Капитал страны" писал, что Навальный планирует вернуться в Россию.