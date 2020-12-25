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Кремль допустил возможность сокращения новогодних выходных

25.12.2020 13:41
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Кремль допустил возможность сокращения новогодних выходных

Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году продолжительность новогодних каникул может сократиться.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что январские праздничные дни не будут сокращены из-за того, что большинство российских регионов объявили 31 декабря 2020 года выходным. Тем не менее он отметил, что в следующем году правительство России может уменьшить продолжительность новогодних каникул для того, чтобы сделать последний день года нерабочим, однако четких позиций на этот счет пока нет, пишет "Интерфакс".

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин попросил региональные власти сделать 31 декабря 2020 года выходным днем.

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