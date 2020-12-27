Песков: традиционная встреча Путина с бизнесменами отменена
Власти России находятся в контакте с предпринимателями.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в текущем году традиционной встречи лидера РФ Владимира Путина с крупными российскими бизнесменами проводиться не будет. Однако он подчеркнул, что власти России находятся в контакте с предпринимателями. По словам Пескова, все ключевые решения, относящиеся к экономике страны, были приняты с учетом мнения бизнесменов, пишет РИА Новости.
Ранее представитель Кремля рассказал, что продолжительность январских праздников может сократиться.
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Я. не крупный бизнесмен. но хотела задать вопрос Президенту, я очень ждала повышение работающим пенсионерам, не дождалась. Видимо у Президента не хватило сил стукнуть по столу кулаком (какой же вы президент, что вас дума не слушает) ? Я пенсионерка пенсия у меня 8600 рублей, кроме бизнеса денег у меня нет. а мой бизнес наливные духи по 11 рублей. да бывает, что в кассе 2000 рублей, а порой сижу по нулям. Но могу вам сказать, что плачу аренду 5500. потом налог 12000. у меня кварплата около 7000 руб., а потом кручусь как купить товар и т.д. Президент, я на тебя молилась, я ветеран труда у меня стаж 43 года, получаю 473 рубля, ведь ветеран труда дается за многолетний труд, но никаких льгот я не получаю. Хочу спросить ВАС, как жить?