Песков: традиционная встреча Путина с бизнесменами отменена

Власти России находятся в контакте с предпринимателями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в текущем году традиционной встречи лидера РФ Владимира Путина с крупными российскими бизнесменами проводиться не будет. Однако он подчеркнул, что власти России находятся в контакте с предпринимателями. По словам Пескова, все ключевые решения, относящиеся к экономике страны, были приняты с учетом мнения бизнесменов, пишет РИА Новости.

Ранее представитель Кремля рассказал, что продолжительность январских праздников может сократиться.