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Количество зараженных коронавирусом в России превысило 3 млн человек

26.12.2020 13:11
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Количество зараженных коронавирусом в России превысило 3 млн человек

Только за сутки в России обнаружено 29258 инфицированных коронавирусом.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории России, за минувшие сутки российские медики выявили 29258 новых случаев инфицирования коронавирусом. А общее число зараженных в России достигло 3 021 964. Как всегда наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве. Так, в столице за минувшие сутки отмечено 7480 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге медики выявили 3755 инфицированных, а в Подмосковье - 1615.

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 021 964, выздоровело 2 426 439, скончалось 54 226 человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ведомство одобрило применение российской вакцины "Спутник V" у людей старше 60 лет.

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Российские медики выявили 29018 новых случаев COVID-19
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