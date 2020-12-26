Мурашко: вакцину "Спутник V" могут использовать люди старше 60 лет

Результаты тестирования показали безопасность вакцины для людей старше 18 лет.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ходе проведения клинических испытаний первой российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". По его словам, тесты показали, что вакцина является безопасной для всех категорий граждан старше 18 лет, поэтому Минздрав официально разрешил использовать "Спутник V" для вакцинирования россиян старше 60 лет, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что в нашей стране знают, как победить коронавирусную инфекцию.