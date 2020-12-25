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Российские медики выявили 29018 новых случаев COVID-19

25.12.2020 11:40
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Российские медики выявили 29018 новых случаев COVID-19

В России общее число заболевших коронавирусом составило 2992706 человек.

За последние сутки российские медработники зафиксировали 29018 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом 25 декабря рассказали в оперативном штабе РФ по мониторингу и контролю за распространением заболевания коронавирусом. Традиционно, больше всего зараженных врачи обнаружили в столице России (7315), Санкт-Петербурге (3751) и Подмосковье (1576).

Таким образом, в стране общее число инфицированных COVID-19 составило 2992706 человек, из них 2398254 больных излечилось, 53659 пациентов умерло.

Ранее российский врач заявил, что после Нового года в России прирост новых случаев коронавируса может достигнуть 40 тысяч.

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