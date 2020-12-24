CNN: США подготовили санкции против России из-за Навального

Для введения ограничительных мер нужна подпись от действующего президента США.

Американский телеканал (ТК) CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что США подготовили пакет санкций в отношении России из-за возможного отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Тем не менее, собеседники ТК отметили, что эти ограничительные меры не были введены, поскольку действующий глава США Дональд Трамп так и не выдвинул РФ обвинения в отравлении Навального, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Москва ответила на санкции Евросоюза, которые были наложены в отношении России из-за ситуации с российским оппозиционером.