В РФ поставлен новый антирекорд по заболевшим COVID-19

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2963688 человек.

Оперативный штаб России по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в четверг, 24 декабря, заявил, что в стране за минувшие сутки обнаружили 29935 новых случаев инфицирования коронавирусом, это максимум за все время пандемии. Уточняется, что наибольшее количество зараженных зарегистрировали в Москве (8203), Санкт-Петербурге (3756) и Московской области (1538).

Таким образом, на 24 декабря 2020 года общее число заболевших в России составило 2963688 человек, 2370857 пациентов вылечилось, 53096 больных умерло от COVID-19.

Как ранее сообщал "Капитал страны", российский эксперт допустил наступление третьей волны COVID-19 в РФ.