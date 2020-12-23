Эксперт допустил наступление третьей волны COVID-19 в России

Темпы прироста заболевших при приходе третьей вспышки коронавируса будут медленнее, чем при предыдущей.

Руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров в среду в региональном пресс-центре ТАСС сообщил, что в России может наступить третья волна коронавирусной инфекции, однако скорость распространения COVID-19 будет не такой быстрой. Также он отметил, что российская сторона может избежать прихода новой вспышки заболеваемости коронавирусом: все будет зависеть от решений властей, сознательности россиян и четкого соблюдения всех мер профилактики COVID-19, пишет ТАСС.

Ранее врачи рассказали, что россияне могут заразиться коронавирусом через новогодние сувениры, игрушки и подарки.