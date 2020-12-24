Россия может приостановить авиасообщение со всеми странами
Сейчас в нашей стране наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19.
Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил временно приостановить авиасообщение со всеми государствами для того, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа на территории России. По его словам, сейчас в нашей стране наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19, и ее нужно сохранить. Соответствующее письмо Иван Сухарев направил председателю российского правительства Михаилу Мишустину, пишет RT.
Напоминаем, что ранее Россия приняла решение временно ограничить авиарейсы с Великобританией из-за обнаружения новой разновидности коронавируса.
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