В России новогодние выходные хотят перенести на май

Геннадий Онищенко считает, что российским гражданам не стоит встречать Новый год в течение десяти дней.

Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко предложил перенести новогодние выходные на май. По его мнению, российским гражданам не стоит встречать Новый год в течение десяти дней. Также Онищенко добавил, что жителям страны лучше подольше отдыхать в майские праздники, поскольку у многих есть дачные участки, пишет "Московский Комсомолец".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице противокоронавирусные меры будут действовать в 2021 году.