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Магазины начали снижать цены на масло и сахар в России

18.12.2020 14:48
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Магазины начали снижать цены на масло и сахар в России

В стране нет дефицита на продовольственные товары первой необходимости.

Руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что торговые сети и магазины в рамках нормализации цен уже начали снижать стоимость социально значимых продуктов питания – подсолнечное масло и сахар-песок. Также он добавил, что в России нет дефицита на продовольственные товары первой необходимости, говорится на портале Минпромторга.

Ранее стало известно, что российские власти договорилось с производителями и продавцами снизить и поддерживать на приемлемом уровне цены на социально значимые продукты питания.

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