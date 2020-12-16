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Собянин: ограничения по COVID-19 будут действовать в 2021 году

16.12.2020 13:31
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Собянин: ограничения по COVID-19 будут действовать в 2021 году

Градоначальник подчеркнул, что власти Москвы делают все необходимое для того, чтобы не допустить радикального локдауна.

16 декабря столичный мэр Сергей Собянин во время своего выступления в Мосгордуме заявил, что в Москве антикоронавирусные мероприятия продолжать действовать в следующем году. Он пояснил, что в ближайшие месяцы мегаполис будет жить в условиях ограничений, но, возможно, более мягких, чем сейчас. Также Собянин добавил, что столичные власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы не допустить закрытия городской экономики, пишут "Известия".

Ранее мэр Москвы оценил вероятность усиления мер по коронавирусу в мегаполисе.

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