Во всех регионах РФ началась вакцинация от коронавируса

Препарат против COVID-19 доставили во все субъекты страны.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко во время заседания совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что во всех регионах страны началась всеобщая вакцинация россиян против COVID-19. Он подчеркнул, что данный препарат доставили в субъекты РФ, разработаны правила перевозки и хранения инъекции, а также созданы памятки для граждан и медицинского персонала, пишет РИА Новости.

Ранее специалисты рассказали, что необходимо делать перед прививанием от коронавирусной инфекции.