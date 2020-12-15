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Госдума утвердила поправку, запрещающую снижение МРОТ

15.12.2020 16:40
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Госдума утвердила поправку, запрещающую снижение МРОТ

Депутаты одобрили запрет на снижение МРОТ даже в случае уменьшения средней заработной платы по России.

15 декабря, во вторник, Государственная дума во II чтении одобрила проект закона, согласно которому с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет рассчитываться по новой методике. Отмечается, что в данный документ была внесена поправка, запрещающая снижать размер МРОТ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее "Капитал страны" писал, что председатель правительства России Михаил Мишустин начал принимать меры для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания.

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