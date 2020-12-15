Кабмин РФ утвердил введение экспортной пошлины на зерно

Постановление касается зерновой продукции, которая вывозится из России за пределы Таможенного союза.

Российская сторона приняла решение ввести новую квоту в размере 17,5 млн тонн на экспорт зерна, ржи, ячменя и кукурузы, а также экспортную пошлину на пшеницу для того, чтобы нормализовать стоимость муки и хлеба. Нововведение вступит в силу с 15 февраля 2021 года и будет действовать до 30 июня 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Таким образом, с февраля нового года экспорт зерновых культур в превышающих квоту объемах станет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем €100 за одну тонну. Для вывоза ржи, ячменя и кукурузы установлена нулевая пошлина, а для пшеницы – €25 за одну тонну, сообщается на портале правительства РФ.

Ранее "Капитал страны" писал, что Михаил Мишустин подписал постановление, направленное на сдерживание роста цен на базовые продукты питания.