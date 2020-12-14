Больничные листы будут оформлять по новым правилам

Нововведения должны упростить работу медучреждений и процесс выдачи листков нетрудоспособности в период пандемии коронавируса.

С 14 декабря в Российской Федерации начинают действовать новые правила оформления больничных листов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Основные нововведения:

Россияне могут оформить больничный лист в электронном виде.

Для получения бумажного варианта необходимо иметь при себе паспорт, а для электронного потребуется дополнительный документ – СНИЛС.

Больничный по уходу за ребенком не ограничивается по срокам, однако его оплачиваемый период составит максимум 15 дней .

. Гражданам, у которых есть два работодателя, не придется дважды оформлять листок нетрудоспособности: сотрудник может отправить одному из них номер документа.

В случае эпидемии, больничный выдается на весь период карантина или отстранения от работы.

Кроме того листок нетрудоспособности теперь смогут получить руководители компаний, которые являются их единственными учредителями, священнослужители и лица, приговоренные к лишению свободы или к оплачиваемому труду.

Ранее специалисты рассказали гражданам России, что необходимо делать перед вакцинацией против коронавируса.