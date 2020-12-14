Больничные листы будут оформлять по новым правилам
14.12.2020 15:00
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Нововведения должны упростить работу медучреждений и процесс выдачи листков нетрудоспособности в период пандемии коронавируса.
С 14 декабря в Российской Федерации начинают действовать новые правила оформления больничных листов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Основные нововведения:
- Россияне могут оформить больничный лист в электронном виде.
- Для получения бумажного варианта необходимо иметь при себе паспорт, а для электронного потребуется дополнительный документ – СНИЛС.
- Больничный по уходу за ребенком не ограничивается по срокам, однако его оплачиваемый период составит максимум 15 дней.
- Гражданам, у которых есть два работодателя, не придется дважды оформлять листок нетрудоспособности: сотрудник может отправить одному из них номер документа.
- В случае эпидемии, больничный выдается на весь период карантина или отстранения от работы.
- Кроме того листок нетрудоспособности теперь смогут получить руководители компаний, которые являются их единственными учредителями, священнослужители и лица, приговоренные к лишению свободы или к оплачиваемому труду.
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