Тихановская: Европа бессильна против ситуации в Белоруссии

Светлана Тихановская считает, что оппозиция должна требовать от европейских лидеров конкретных действий.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью американскому журналу The New Yorker выразила мнение, что Европа бессильна против ситуации в республике. Она пояснила, что европейские лидеры лишь выражают обеспокоенность в связи со сложившейся обстановкой на белорусской территории, а по факту никак не могут помочь. По ее словам, Европа действует очень осторожно, "всегда оглядываясь на Россию". Также Тихановская подчеркнула, что европейские страны уже несколько месяцев ведут работу по введению экономических санкций в отношении Белоруссии, однако этот процесс идет довольно медленно, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Белоруссия решила закрыть наземные границы республики для своих граждан и иностранцев.