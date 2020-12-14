Цены на масло и сахар хотят заморозить на три месяца

Предложения по стабилизации стоимости масла и сахара направят в правительство 14 декабря.

Российские предприятия готовят соглашение, которое может заморозить оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло. Уточняется, что данное ограничение будет действовать с 1 января по 1 апреля 2021 года. Об этом в понедельник передает газета "Известия", ссылаясь на источники, участвующих в совещаниях правительства по вопросу стабилизации цен в России.

По словам собеседников издания, закупочную цену на сахар предлагается установить на уровне 36 руб. за кг, а розничную – 45 руб. за кг. Для масла предлагается цена 95 руб. за литр и 110 руб. за литр соответственно.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Россия занимает первое место в мире по стоимости сахара.