Белоруссия закроет выезд из страны для своих граждан и иностранцев

Будут закрыты наземные границы страны.

Власти Белоруссии приняли решение закрыть наземные границы страны для выезда своих граждан. Такое решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса. Также страну через наземные пропускные пункты не смогут покинуть иностранные граждане, имеющие разрешение на проживание в Белоруссии. Решение вступит в силу 20 декабря. Тем не менее будут предусмотрены исключительные случаи, когда может быть дано разрешение на пересечение границы, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство ожидает роста ежедневного количества инфицированных коронавирусом на территории России до 30 тыс. человек и более.