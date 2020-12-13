Bloomberg: США не смогли заморозить "Северный поток-2"

Россия будет достраивать вторую ветку газопровода, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что американские власти не смогли остановить строительство газового проекта "Северный поток-2". По словам собеседников издания, у США почти не осталось рычагов давления на Россию и Германию касательно реализации второй ветки газопровода, поэтому Вашингтон будет предпринимать попытки заморозить другие российские энергетические проекты. Помимо этого источники Bloomberg отметили: США опасаются, что трубопровод "Северный поток-2" позволит России оказывать довольно сильное влияние на страны Европы, а также лишит американский сжиженный природный газ доли на европейском рынке.

Ранее сообщалось, что трубоукладочное судно "Фортуна" возобновило работы по укладке труб для завершения строительства "Северного потока-2".